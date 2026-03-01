Perturbation

Du 28/03/2026 au 07/04/2026 - M réso

La ligne 23 est déviée entre les arrêts Vizille Lycée et Les Allas en raison de festivités secteur Vizille. Déviation via l'arrêt provisoire, situé rue Jean Jaurès et l'arrêt provisoire devant Le relais du Château. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.