itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/03/2026

Infos transport en commun : Du 10/03 07:30 au 11/03 17:00, L'arrêt Portail Rouge de la ligne 24 direction Gières Gare - Chamandier, Verdun - Préfecture est reporté à l'arrêt Coli en raison de travaux.

Perturbation

Du 10/03/2026 au 11/03/2026 - M réso

L'arrêt Portail Rouge de la ligne 24 direction Gières Gare - Chamandier, Verdun - Préfecture est reporté à l'arrêt Coli en raison de travaux.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 24 Gières Gare - Chamandier / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GIERES - Gières Gare - Chamandier
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
Voir toutes les infos trafic