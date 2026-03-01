Infos transport en commun : Du 10/03 07:30 au 11/03 17:00, L'arrêt Portail Rouge de la ligne 24 direction Gières Gare - Chamandier, Verdun - Préfecture est reporté à l'arrêt Coli en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
24 Gières Gare - Chamandier / Grenoble Verdun - Préfecture M résovers GIERES - Gières Gare - Chamandier
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture