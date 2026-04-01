itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : Du 08/04 20:30 au 10/04 23:00, Travaux de nuit entre 20h30 et 22h45.

Perturbation

Du 08/04/2026 au 10/04/2026 - M réso

En raison de travaux nocturnes sur le boulevard Jules Ferry, les arrêts suivants ne sont pas desservis du 8 au 10 avril entre 20h30 et 22h45 : • Brignoud Gare • Brignoud Centre • Le Sabot • Lycée RD 523 • La Madone • Vors • Église - Gendarmerie • Villard Bonnot Mairie • La Pologne • Lancey • Cité des Roses

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C9 GRENOBLE Verdun - Préfecture / VILLARD-BONNOT Brignoud Gare M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers VILLARD BONNOT - Brignoud Gare
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