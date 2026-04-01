Infos transport en commun : Du 08/04 20:30 au 10/04 23:00, Travaux de nuit entre 20h30 et 22h45.
Perturbation
En raison de travaux nocturnes sur le boulevard Jules Ferry, les arrêts suivants ne sont pas desservis du 8 au 10 avril entre 20h30 et 22h45 : • Brignoud Gare • Brignoud Centre • Le Sabot • Lycée RD 523 • La Madone • Vors • Église - Gendarmerie • Villard Bonnot Mairie • La Pologne • Lancey • Cité des Roses
Ligne(s) concernée(s)
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C9 GRENOBLE Verdun - Préfecture / VILLARD-BONNOT Brignoud Gare M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers VILLARD BONNOT - Brignoud Gare