Perturbation

Du 08/04/2026 au 10/04/2026 - M réso

En raison de travaux nocturnes sur le boulevard Jules Ferry, les arrêts suivants ne sont pas desservis du 8 au 10 avril entre 20h30 et 22h45 : • Brignoud Gare • Brignoud Centre • Le Sabot • Lycée RD 523 • La Madone • Vors • Église - Gendarmerie • Villard Bonnot Mairie • La Pologne • Lancey • Cité des Roses