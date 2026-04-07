Infos transport en commun : Du 07/04/26 début de service, jusqu'au 10/04/26 fin de service L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont, Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont et Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
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25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne