Perturbation

Du 06/01/2026 au 29/01/2026 - M réso

En raison de travaux, en direction de l’Hôtel de Ville, les arrêts Conrad Killian et Hôtel de Ville ne sont pas desservis. Reportez-vous à l’arrêt du bus relais situé sur l’avenue de Grenoble, à quelques mètres de la station TRAM E. En direction du Col de Clémencières, l’arrêt Résistance n’est pas desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires situés sur la rue de la Résistance.