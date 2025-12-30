Infos transport en commun : Du 06/01 04:30 au 29/01 02:00, Ligne 55 travaux Rue de la Résistance Saint-Martin-Le-Vinoux
Perturbation
En raison de travaux, en direction de l’Hôtel de Ville, les arrêts Conrad Killian et Hôtel de Ville ne sont pas desservis. Reportez-vous à l’arrêt du bus relais situé sur l’avenue de Grenoble, à quelques mètres de la station TRAM E. En direction du Col de Clémencières, l’arrêt Résistance n’est pas desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires situés sur la rue de la Résistance.
Ligne(s) concernée(s)
55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M résovers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville
vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières