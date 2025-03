Perturbation

Du 04/03/2025 au 06/03/2025 - M'Réso

La ligne C10 est déviée en direction de Marie Curie entre les arrêts Saint-Mury et Vignate en raison de travaux secteur N87, Meylan. Déviation par Avenue de Verdun, arrêts Lycée du Grésivaudan - Bachais ligne 18 et La Revirée, Aiguinards-Hexagone et Plaine Fleurie de la ligne C1 desservis dans la déviation.