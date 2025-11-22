itinisère

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne N62 fortement perturbée (retards).

Perturbation

Jusqu'au 22/11/2025 - M réso

Depuis 17h55, la ligne N62 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus N62 GRENOBLE Notre-Dame - Musée / SARCENAS Pont du Croz / Col de Porte M réso

    vers SARCENAS - La Prairie / SARCENAS - Col de Porte / SARCENAS - Pont du Croz
    vers GRENOBLE - Notre-Dame - Musée
