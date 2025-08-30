Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C8 perturbée (retard max : 17 mn)
Perturbation
Depuis 17h31, la ligne C8 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 17 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Résovers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade