Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C7 perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 16h50, la ligne C7 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M résovers SEYSSINS - Comboire / ECHIROLLES - Colonel Manhès
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon