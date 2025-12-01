itinisère

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C7 perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 30/12/2025 - M réso

Depuis 16h50, la ligne C7 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M réso

    vers SEYSSINS - Comboire / ECHIROLLES - Colonel Manhès
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon
