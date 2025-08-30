itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 29/08/2025

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C5 fortement perturbée (retard max : 35 mn)

Perturbation

Jusqu'au 30/08/2025 - M’Réso

Depuis 16h32, la ligne C5 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 35 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Réso

    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
    vers GIERES - Université - Biologie
Voir toutes les infos trafic