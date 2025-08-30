Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C5 fortement perturbée (retard max : 35 mn)
Perturbation
Depuis 16h32, la ligne C5 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 35 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Résovers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
vers GIERES - Université - Biologie