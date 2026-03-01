Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C14 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 16h08, la ligne C14 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
C14 Grenoble Gares / St-Georges-de-Commiers Gare M résovers GRENOBLE - Gares
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-Georges-de-Commiers Gare