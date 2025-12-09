itinisère

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C14 perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 09/12/2025 - M réso

Depuis 17h12, la ligne C14 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C14 GRENOBLE Gares / SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS Gare M réso

    vers GRENOBLE - Gares
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / SAINT GEORGES DE COMMIERS - St-G.-de-Commiers Gare
