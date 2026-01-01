Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C1 fortement perturbée (retard max : 20 mn)
Perturbation
Depuis 07h27, la ligne C1 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M'Résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau