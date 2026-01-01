itinisère

Date d'impression : 27/01/2026

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne C1 fortement perturbée (retard max : 20 mn)

Perturbation

Jusqu'au 28/01/2026 - M'Réso

Depuis 07h27, la ligne C1 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M'Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
