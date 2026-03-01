itinisère

Date d'impression : 06/03/2026

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 70 perturbée (retard max : 17 mn)

Perturbation

Jusqu'au 07/03/2026 - M réso

Depuis 17h17, la ligne 70 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 17 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 70 Champ-sur-Drac La Melle / Montchaboud Le Village M réso

    vers CHAMP SUR DRAC - La Melle / VIZILLE - Vizille Lycée
    vers MONTCHABOUD - Montchaboud Le Village / VIZILLE - Chantefeuille / VIZILLE - Place du Château
