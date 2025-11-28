Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 46 fortement perturbée (retard max : 20 mn)
Perturbation
Depuis 17h03, la ligne 46 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
46 VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET Rond-Point de l'Europe / SAINT-PAUL-DE-VARCES Place M résovers VARCES ALLIERES ET RISSET - Collège Jules Verne / VARCES ALLIERES ET RISSET - Rond-Point de l'Europe
vers SAINT-PAUL-DE-VARCES - Saint-Paul-de-Varces Place