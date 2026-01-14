Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 25 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 18h04, la ligne 25 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne