Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 23 perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 30/08/2025 - M’Réso

Depuis 18h31, la ligne 23 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 VIZILLE Le Péage / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Bibliothèques Universitaire M’Réso

    vers VIZILLE - Le Péage
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
