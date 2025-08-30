Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 23 perturbée (retard max : 15 mn)
Perturbation
Depuis 18h31, la ligne 23 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 VIZILLE Le Péage / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Bibliothèques Universitaire M’Résovers VIZILLE - Le Péage
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques