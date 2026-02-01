Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 23 fortement perturbée (retard max : 45 mn)
Perturbation
Depuis 18h58, la ligne 23 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 45 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage