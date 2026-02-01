itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 24/02/2026

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 23 fortement perturbée (retard max : 45 mn)

Perturbation

Jusqu'au 25/02/2026 - M réso

Depuis 18h58, la ligne 23 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 45 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
