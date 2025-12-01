Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 20 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 08h53, la ligne 20 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M résovers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières
vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya