Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 18 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 18h19, la ligne 18 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal