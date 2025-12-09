itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/12/2025

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 18 perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 09/12/2025 - M réso

Depuis 18h19, la ligne 18 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
Voir toutes les infos trafic