Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 17 perturbée (retard max : 12 mn)

Perturbation

Jusqu'au 04/02/2026 - M réso

Depuis 17h54, la ligne 17 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 12 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 Grenoble Verdun - Préfecture / Meylan Lycée du Grésivaudan M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
