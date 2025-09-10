Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 17 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 16h54, la ligne 17 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture / GRENOBLE - Verdun-Préfecture