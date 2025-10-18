itinisère

Date d'impression : 17/10/2025

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 17 fortement perturbée (retard max : 20 mn)

Perturbation

Jusqu'au 18/10/2025 - M’Réso

Depuis 18h04, la ligne 17 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan M’Réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
