Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 17 fortement perturbée (retard max : 20 mn)
Perturbation
Depuis 18h04, la ligne 17 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 20 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan M’Résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury