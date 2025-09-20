itinisère

Date d'impression : 19/09/2025

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 17 fortement perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 20/09/2025 - M’Réso

Depuis 17h44, la ligne 17 est fortement perturbée en raison de difficultés de circulation. D'importants retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
