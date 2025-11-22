Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 16 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 17h16, la ligne 16 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
16 LE PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Les Alloves M résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves