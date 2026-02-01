itinisère

Date d'impression : 03/02/2026

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 15 perturbée (retard max : 10 mn)

Perturbation

Jusqu'au 04/02/2026 - M réso

Depuis 17h43, la ligne 15 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 Domène Les Arnauds / Domène Chenevières / Grenoble Verdun - Préfecture M réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières
