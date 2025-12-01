Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 15 perturbée (retard max : 10 mn)
Perturbation
Depuis 16h45, la ligne 15 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 10 minutes.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 DOMÈNE Les Arnauds / DOMÈNE Chenevière / GRENOBLE Verdun - Préfecture M résovers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Les Arnauds / DOMENE - Chenevières