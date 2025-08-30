itinisère

Date d'impression : 29/08/2025

Infos transport en commun : difficultés de circulation, ligne 15 perturbée (retard max : 15 mn)

Perturbation

Jusqu'au 30/08/2025 - M’Réso

Depuis 16h26, la ligne 15 est perturbée en raison de difficultés de circulation . Des retards sont à prévoir, et certains bus peuvent être ponctuellement limités. Le retard maximum constaté est de 15 minutes.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Réso

    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
