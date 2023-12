Perturbation

Jusqu'au 15/12/2023 - TAG

En raison des difficultés de circulation suite à la fermeture de la voie sur berge et pour assurer la régularité de la ligne sur sa partie sud, tous les jours à partir de 16h30, la ligne 16 est scindée en 2 tronçons. Elle circule d'un côté entre les arrêts Gendarmerie et Verdun - Préfecture et de l'autre côté, entre les arrêts Verdun - Préfecture et Montfleury / Lycée du Grésivaudan. L'arrêt Verdun - Préfecture en direction de Montfleury / Lycée du Grésivaudan s'effectue à hauteur de la station tram (arrêt des lignes 14/15).