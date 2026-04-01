itinisère

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Date d'impression : 07/04/2026

Infos transport en commun : Depuis le 07/04/26 , jusqu'au 10/04/26 fin de service L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont, Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 10/04/2026 - M réso

L'arrêt Le Pont de Genevrey de la ligne 25 direction Colonel Dumont et Gares est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 Grenoble Colonel Dumont / Le Gua Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
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