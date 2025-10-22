itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 22/10/2025

Infos transport en commun : De 8h35 à 15h40, ligne 23 déviée entre Gières Gare et Les Alberges (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 22/10/2025 - M’Réso

La ligne 23 est déviée entre les arrêts Gières Gare - Universités et Les Alberges en raison de travaux secteur Combe de Gières. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M’Réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    • Les Terrats GIERES
    vers VIZILLE - Le Péage
    • Les Terrats GIERES
Voir toutes les infos trafic