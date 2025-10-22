Infos transport en commun : De 8h35 à 15h40, ligne 23 déviée entre Gières Gare et Les Alberges (tvx)
Perturbation
La ligne 23 est déviée entre les arrêts Gières Gare - Universités et Les Alberges en raison de travaux secteur Combe de Gières. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M’Résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques