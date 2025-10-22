Perturbation

Jusqu'au 22/10/2025 - M’Réso

La ligne 23 est déviée entre les arrêts Gières Gare - Universités et Les Alberges en raison de travaux secteur Combe de Gières. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.