Perturbation

Jusqu'au 20/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Place de la République de la ligne 15 direction Verdun - Préfecture, Chenevières, Les Arnauds est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire est positionné rue Jean-Jaurès.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 DOMÈNE Les Arnauds / DOMÈNE Chenevière / GRENOBLE Verdun - Préfecture M’Réso

    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Place de la République GIERES
    vers DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
    • Place de la République GIERES
