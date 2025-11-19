itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/11/2025

Infos transport en commun : De 8h à 12h,L'arrêt Docteur Schweitzer de la ligne C5 direction Université - Biologie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Jusqu'au 19/11/2025 - M réso

L'arrêt Docteur Schweitzer de la ligne C5 direction Université - Biologie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie. Arrêt provisoire situé devant le lycée Vaucanson.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    • Docteur Schweitzer GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
Voir toutes les infos trafic