Infos transport en commun : De 7h09 à 15h53, ligne C3 déviée entre F. Quesnay et Gd'place (trafic dense)
Perturbation
La ligne C3 est déviée entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison de difficultés de circulation secteur Alpexpo. Déviation via les arrêts Les Ruires – Boétie de la ligne C7, Odyssée, Val d’Eybens, Général de Gaulle de la ligne C4, Collège des Saules et Raymond Chanas de la ligne C8.
Ligne(s) concernée(s)
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C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo