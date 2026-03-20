itinisère

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Date d'impression : 20/03/2026

Infos transport en commun : De 7h09 à 15h53, ligne C3 déviée entre F. Quesnay et Gd'place (trafic dense)

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2026 - M réso

La ligne C3 est déviée entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison de difficultés de circulation secteur Alpexpo. Déviation via les arrêts Les Ruires – Boétie de la ligne C7, Odyssée, Val d’Eybens, Général de Gaulle de la ligne C4, Collège des Saules et Raymond Chanas de la ligne C8.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
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