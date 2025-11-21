itinisère

Date d'impression : 21/11/2025

Infos transport en commun : De 17h55 à 18h30, Départ 17h55 Prisme direction Pariset limité à Clinique du Dauphiné (accident).

Perturbation

Jusqu'au 21/11/2025 - M réso

Le départ de 17h55 Le Prisme en direction de Pariset est limité à Seyssins Clinique du Dauphiné en raison d'un accident de la circulation.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
