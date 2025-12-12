Infos transport en commun : De 17h45 à 19h45, ligne C6 déviée entre A. Bergès et Beau Site (festivités)
Perturbation
La ligne C6 est déviée entre les arrêts Aristide Bergès et Beau Site en raison de festivités secteur Seyssinet. Reportez-vous à l’arrêt Bouchayer–Hôtel de Ville de la ligne 19 ou aux arrêts Aristide Bergès ou Beau Site. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place