Infos transport en commun : De 17h45 à 19h45, ligne C6 déviée entre A. Bergès et Beau Site (festivités)

Jusqu'au 12/12/2025 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Aristide Bergès et Beau Site en raison de festivités secteur Seyssinet. Reportez-vous à l’arrêt Bouchayer–Hôtel de Ville de la ligne 19 ou aux arrêts Aristide Bergès ou Beau Site. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    • Les Iles SEYSSINET PARISET
    vers GRENOBLE - Oxford
    • Les Iles SEYSSINET PARISET
