Infos transport en commun : De 17h à 20h, ligne 24 déviée entre Bir Hakeim et E. Triolet (festivités)
Perturbation
La ligne 24 est déviée entre les arrêts Bir Hakeim et Elsa Triolet en raison de festivités secteur Avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d'Hères. Déviation via les arrêt Flandrin-Valmy, Péri-Brossolette, Neyrpic Belledonne, Clinique Belledonne et Champ Roman de la ligne 15. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
24 GIÈRES Gare - Chamandier / GRENOBLE Verdun - Préfecture M résovers GIERES - Gières Gare - Chamandier
vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture