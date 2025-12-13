itinisère

Infos transport en commun : De 17h à 20h, ligne 24 déviée entre Bir Hakeim et E. Triolet (festivités)

Perturbation

Jusqu'au 13/12/2025 - M réso

La ligne 24 est déviée entre les arrêts Bir Hakeim et Elsa Triolet en raison de festivités secteur Avenue Ambroise Croizat, Saint-Martin-d'Hères. Déviation via les arrêt Flandrin-Valmy, Péri-Brossolette, Neyrpic Belledonne, Clinique Belledonne et Champ Roman de la ligne 15. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 24 GIÈRES Gare - Chamandier / GRENOBLE Verdun - Préfecture M réso

    vers GIERES - Gières Gare - Chamandier
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
