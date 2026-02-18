Infos transport en commun : De 16h45 à 17h10,Arrêts Le Verderet, Le Bourg, Les Javaux, Odyssée, Val d'Eybens vers V. Hugo, Le Verderet non desservis par ligne C4 (contraintes).
Perturbation
Les arrêts Le Verderet, Le Bourg, Les Javaux, Odyssée, Val d'Eybens direction Victor Hugo, Le Verderet ne sont pas desservis par la ligne C4 en raison de contraintes d'exploitation. Reportez-vous aux arrêts à proximité.
Ligne(s) concernée(s)
-
C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M résovers GRENOBLE - Victor Hugo
vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle