itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 18/02/2026

Infos transport en commun : De 16h45 à 17h10,Arrêts Le Verderet, Le Bourg, Les Javaux, Odyssée, Val d'Eybens vers V. Hugo, Le Verderet non desservis par ligne C4 (contraintes).

Perturbation

Jusqu'au 18/02/2026 - M réso

Les arrêts Le Verderet, Le Bourg, Les Javaux, Odyssée, Val d'Eybens direction Victor Hugo, Le Verderet ne sont pas desservis par la ligne C4 en raison de contraintes d'exploitation. Reportez-vous aux arrêts à proximité.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle
Voir toutes les infos trafic