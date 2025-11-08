itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/11/2025

Infos transport en commun : De 16h43 à 21h, Bus relais E entre L. Michel et Palluel (incident)

Perturbation

Jusqu'au 08/11/2025 - M’Réso

La ligne E ne circule pas entre les stations Louise Michel et Palluel en raison d'un incident technique secteur Casamaures - Village. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. À noter que la station Annie Fratellini-Esplanade n'est pas desservie par les bus relais.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M’Réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet
    • Annie Fratellini-Esplanade GRENOBLE
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
    • Annie Fratellini-Esplanade GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic