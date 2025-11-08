Infos transport en commun : De 16h43 à 21h, Bus relais E entre L. Michel et Palluel (incident)
Perturbation
La ligne E ne circule pas entre les stations Louise Michel et Palluel en raison d'un incident technique secteur Casamaures - Village. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. À noter que la station Annie Fratellini-Esplanade n'est pas desservie par les bus relais.
Ligne(s) concernée(s)
-
E FONTANIL-CORNILLON Palluel / GRENOBLE Louise Michel M’Résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade Condorcet