Perturbation

Jusqu'au 14/01/2026 - M réso

Les départs de 17h40 et 20h15 de l'arrêt Le Péage direction Université - Bibliothèques et les départs de 16h25, 17h45 et 21h05 de l'arrêt Université - Bibliothèques direction Le Péage sont exceptionnellement assurés par un véhicule non accessible aux personnes à mobilité réduite en raison d'absence de matériel roulant.