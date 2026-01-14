Infos transport en commun : De 16h25 à 22h, Plusieurs départs ligne 23 non accessible PMR > reso-m.fr/trafic
Perturbation
Les départs de 17h40 et 20h15 de l'arrêt Le Péage direction Université - Bibliothèques et les départs de 16h25, 17h45 et 21h05 de l'arrêt Université - Bibliothèques direction Le Péage sont exceptionnellement assurés par un véhicule non accessible aux personnes à mobilité réduite en raison d'absence de matériel roulant.
Ligne(s) concernée(s)
23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage
vers VIZILLE - Le Péage