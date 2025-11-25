Perturbation

Jusqu'au 25/11/2025 - M réso

En raison d'un incident technique, le bus au départ de Marie Curie à 16h18 ainsi que le départ de Cloyères à 17h31 circule sans girouette (panneau d'affichage lumineux à l'avant du bus). Malgré ce manque d'indication, le bus prend bien en charge les clients. Merci de votre compréhension.