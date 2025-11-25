Infos transport en commun : De 16h18 à 18h40, C10 : bus dép. 16h18 Marie C. et 17h31 Cloyères sans girouette.
Perturbation
En raison d'un incident technique, le bus au départ de Marie Curie à 16h18 ainsi que le départ de Cloyères à 17h31 circule sans girouette (panneau d'affichage lumineux à l'avant du bus). Malgré ce manque d'indication, le bus prend bien en charge les clients. Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
C10 BERNIN Cloyères / ÉCHIROLLES Marie Curie M résovers BERNIN - Cloyères
vers ECHIROLLES - Marie Curie