Infos transport en commun : De 16h11 à 20h, Reprise progressive ligne E, circulation perturbée.

Perturbation

Jusqu'au 22/01/2026 - M réso

Reprise progressive du trafic sur la ligne E. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
