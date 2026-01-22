Infos transport en commun : De 16h11 à 20h, Reprise progressive ligne E, circulation perturbée.
Perturbation
Reprise progressive du trafic sur la ligne E. Toutes les stations sont à nouveau desservies. Cependant, la circulation reste perturbée et certains trams peuvent être ponctuellement limités.
Ligne(s) concernée(s)
E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel