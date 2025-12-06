Perturbation

Jusqu'au 06/12/2025 - M réso

En raison d’une forte affluence dans la zone commerciale de Comboire, la ligne C7 circule uniquement jusqu’à l’arrêt Colonel Manhès. Un bus relais prend le relais entre Colonel Manhès et Comboire. Il circule toutes les 15 à 20 minutes. .Le départ du bus relais s’effectue depuis l’arrêt Marie-Curie (lignes 16, 66, 68, C10) en correspondance avec la ligne A du tramway (voir plan).