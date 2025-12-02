itinisère

Infos transport en commun : De 12h à 15h30, Pas de bus 49 entre Clin. Dauphiné et Seyssins Village (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 02/12/2025 - M réso

La ligne 49 ne circule pas entre les arrêts Clinique - Portail et Seyssins Village en raison de travaux secteur Clinique du Dauphiné.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
    • Le Priou SEYSSINS
