Infos transport en commun : De 12h à 15h30, Pas de bus 49 entre Clin. Dauphiné et Seyssins Village (tvx)
Perturbation
La ligne 49 ne circule pas entre les arrêts Clinique - Portail et Seyssins Village en raison de travaux secteur Clinique du Dauphiné.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 SEYSSINET-PARISET Cimetière / SEYSSINS Clinique du Dauphiné M résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
- Le Priou SEYSSINS