itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 24/03/2026

Infos transport en commun : De 12h à 15h, 88 Déviation entre les arrêts Hôpital Thermal et Mairie

Perturbation

Jusqu'au 24/03/2026 - M réso

En raison de travaux imprévus sur le secteur du Bouloud à Saint-Martin-d’Uriage, la circulation de la ligne 88 est perturbée. Courses 13h20 du Pinet d’Uriage et 12h30 de Gières impactées. Déviation entre les arrêts Hôpital Thermal et Mairie. Arrêts non desservis : Le Vacher, La Ferme, Le Bouloud, Le Mollard et La Piscine. Arrêts de report : Saint-Martin-d’Uriage Mairie et Hôpital Thermal

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 88 Le Pinet d'Uriage / Bibliothèque Université M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Martin-d'Uriage Mairie
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