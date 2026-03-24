Perturbation

Jusqu'au 24/03/2026 - M réso

En raison de travaux imprévus sur le secteur du Bouloud à Saint-Martin-d’Uriage, la circulation de la ligne 88 est perturbée. Courses 13h20 du Pinet d’Uriage et 12h30 de Gières impactées. Déviation entre les arrêts Hôpital Thermal et Mairie. Arrêts non desservis : Le Vacher, La Ferme, Le Bouloud, Le Mollard et La Piscine. Arrêts de report : Saint-Martin-d’Uriage Mairie et Hôpital Thermal