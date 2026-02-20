Infos transport en commun : De 10h35 à 18h45, Fermeture de la route d'accès à la station de Chamrousse
Perturbation
En raison de fortes chutes de neige, les routes d'accès à la station sont bloquées aux bus. Tous les départs vers la station de Chamrousse sont annulés, à l’exception du départ de 18h45 depuis la Gare routière de Grenoble.
Ligne(s) concernée(s)
-
N93 Grenoble Gare Routière - Gières Gare Chamandier / Chamrousse M résovers CHAMROUSSE - Domaine Nordique / CHAMROUSSE - VILLAGE DU BACHAT / CHAMROUSSE - 1750 - Roche Beranger
vers GRENOBLE - Gare routiere / GIERES - Gières Gare - Chamandier