Jusqu'au 13/10/2023.

Ce vendredi 13 octobre, suite à un incident sur la D8 à Gresse-en-Vercors, la route est coupée à tous véhicules dans les deux sens de circulation.

Déviation par les D 8A, D1075, et D8 via Monestier-de-Clermont et Gresse-en-Vercors.