Ce mercredi 14 mai, en raison d'un accident sur la commune de Serpaize (Lieu-dit "La Grotte"), la D75 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation, de jour uniquement, pour une durée indéterminée.

Une déviation locale est mise en place pour les V.L et par les RD 36 ET N7 via Saint-Just-Chaleyssin, Chuzelles et Vienne pour les P.L.