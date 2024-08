Ce lundi 5 août suite à un dépannage PL sur la commune de Saint-Baudille-et-Pipet la D66 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminé.

Une déviation est mise en place en suivant la D216, la D526 et la D66 via St-Baudile-et-Pipet et Mens.