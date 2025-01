Ce samedi 18 janvier, suite à la fermeture du pont de Groslée, la route D60 est coupée à tous les véhicules pour une durée indéterminée.

Pendant la durée de l'interdiction, la circulation est déviée par le pont d'Evieu et empruntera les RD 19 et RD 10 côté Ain, et les RD 33, 60a et 60 côté Isère. La circulation reste également possible par le pont de Briord.